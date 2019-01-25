В ММ произошла словесная перепалка между председателем парламентского комитета и замминистра

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "В ходе обсуждения госбюджета были затронуты некоторые проблемы, связанные с муниципалитетами. Счета ряда муниципалитетов заморожены, в этом деле им должно помочь министерство юстиции. Вы не осведомлены об этом, так как же Вы сможете помочь? А все потому, что Вы не интересуетесь…"

По сообщению Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по региональным вопросам заявил председатель комитета Ариф Рагимзаде.

Он отметил о необходимости содействия муниципалитетам: "У них нет иной организации для оказания помощи, кто же им поможет?".

Замминистра юстиции Вилаят Заиров отметил, что все эти предложения должны быть внесены в законодательство: "Внесите, и мы исполним их. Если они не предусмотрены законодательством, как мы можем их исполнить? Ни о каких препятствиях и речи быть не может".