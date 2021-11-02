В ММ проходят слушания по вопросу освобождения от НДС импорта и продажи книг и бумаги

11:36

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания по законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Как сообщает Report, в слушаниях принимают участие депутаты, директора издательских и полиграфических центров, книжных магазинов, руководители медиа-структур.

Согласно поправкам, предложенным в Налоговый кодекс, импорт и продажа полиграфической продукции (за исключением электронных книг), а также комплектов учебников, перечень которых утвержден соответствующим органом исполнительной власти, бумаги в виде рулонов или листов будет освобожден от уплаты НДС.

На слушаниях состоится обмен мнениями по данному законопроекту.