О нас

В Милли Меджлисе проходят слушания, посвященные проблеме минной опасности

В Милли Меджлисе проходят слушания, посвященные проблеме минной опасности В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых боеприпасов на экосистему".
Милли Меджлис
4 ноября 2023 г. 10:24
В Милли Меджлисе проходят слушания, посвященные проблеме минной опасности

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых боеприпасов на экосистему".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

На заседании принимают участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева и другие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani parliament holding hearing on threat of landmines
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə mina təhlükəsi ilə bağlı dinləmə keçirilir

Самое читаемое

Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi