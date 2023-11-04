В Милли Меджлисе проходят слушания, посвященные проблеме минной опасности

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых боеприпасов на экосистему".
Как сообщает Report, мероприятие организовано Комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.
На заседании принимают участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева и другие.