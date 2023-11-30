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В Милли Меджлисе проходят общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".
Милли Меджлис
30 ноября 2023 г. 11:35
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

Как сообщает Report, общественные слушания организованы комитетом по региональным вопросам.

В мероприятии принимают участие заведующий сектором отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджана Тураб Гурбанов, заведующий сектором по работе с муниципалитетами отдела по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджана Фарид Алиев, председатели муниципалитетов и депутаты.

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