В Милли Меджлисе проходят общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

Как сообщает Report, общественные слушания организованы комитетом по региональным вопросам.

В мероприятии принимают участие заведующий сектором отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджана Тураб Гурбанов, заведующий сектором по работе с муниципалитетами отдела по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджана Фарид Алиев, председатели муниципалитетов и депутаты.