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В Милли Меджлисе проходит заседание комитета Азиатской парламентской ассамблеи

В Милли Меджлисе проходит заседание комитета Азиатской парламентской ассамблеи В Милли Меджлисе проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по социальным и культурным вопросам.
Милли Меджлис
21 сентября 2023 г. 10:44
В Милли Меджлисе проходит заседание комитета Азиатской парламентской ассамблеи

В Милли Меджлисе проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по социальным и культурным вопросам.

Как сообщает Report, в заседании принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, делегации Бахрейна, Палестины, Индонезии, Ирана, Ирака, Камбоджи, Кувейта, Пакистана, Казахстана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Таиланда, Таджикистана, Турции и Секретариата Азиатской парламентской ассамблеи.

На заседании будут рассмотрены проект резолюции "О мерах по продвижению культурного разнообразия и сохранению культурного наследия в Азии", проект резолюции "Об интеграции Азии посредством информационных и коммуникационных технологий", проект резолюции "О сотрудничестве в области равенства здравоохранения в Азии" и др.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Asiya Parlament Assambleyasının komitə iclası keçirilir

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