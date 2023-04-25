В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 12 вопросов.

В ходе заседания будет обсуждаться годовой отчет Счетной палаты Азербайджанской Республики, проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями" (второе чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Государственном реестре недвижимого имущества" (второе чтение) и др. вопросы.