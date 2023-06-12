В Милли Меджлисе проходит общественное слушание относительно Западного Азербайджана

Сегодня в Милли Меджлисе проходит общественное слушание "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду", организованное парламентским комитетом по культуре.

Сегодня в Милли Меджлисе проходит общественное слушание "Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду", организованное парламентским комитетом по культуре.

Как сообщает Report, в слушании принимают участие руководство общины Западного Азербайджана, общественно-политические деятели, депутаты Милли Меджлиса, руководители СМИ.

Председатель комитета по культуре Ганира Пашаева выразила признательность Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву за внимание, уделяемое теме Западного Азербайджана:

"Мы с большой благодарностью вспоминаем Гейдара Алиева, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. За единство народа и государства в вопросе возращения в Западный Азербайджан мы должны быть благодарны позиции Гейдара Алиева по этому вопросу. Мы прекрасно знаем, что наши историко-культурные права не заканчиваются нашими границами. Армения ответит за вандализм, совершенный против историко-культурного наследия азербайджанского народа".

Слушание продолжается выступлениями.