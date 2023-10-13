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В Милли Меджлисе проходит конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе проходит конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева В Милли Меджлисе (Парламент) Азербайджана проходит научно-практическая конференция на тему "Гейдар Алиев-100: Современный Азербайджан - государство социального благополучия и социальной справедливости".
Милли Меджлис
13 октября 2023 г. 11:30
В Милли Меджлисе проходит конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе проходит научно-практическая конференция на тему "Гейдар Алиев-100: Современный Азербайджан - государство социального благополучия и социальной справедливости".

Как сообщает Report, в мероприятии, инициированном Комитетом парламента по труду и социальной политике, принимают участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, депутаты и другие официальные лица.

На конференции будут заслушаны доклады об основных направлениях успешно реализуемого и развивающегося курса социальной политики, определенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, произнесены речи и озвучены предложения.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı konfrans keçirilir

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