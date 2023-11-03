В Милли Меджлисе продолжаются обсуждения госбюджета на 2024 год

В Милли Меджлисе продолжается обсуждение законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год" в первом чтении.

В Милли Меджлисе продолжается обсуждение законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год" в первом чтении.

Как сообщает Report, сегодня проект обсуждался на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, по международным отношениям и межпарламентским связям, и по правам человека.

В заседании принимают участие депутаты и члены правительства.

Напомним, что обсуждения законопроекта в Милли Меджлисе начались 2 ноября.

Доходы государственного бюджета на 2024 год определены в размере 34 173 000 тыс. манатов, а расходы - 36 763 000 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 тыс. манатов, локальные доходы - 773 105 тыс. манатов, централизованные расходы - 35 980 547 тыс. манатов, локальные расходы - 782 453 тыс. манатов).