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В Милли Меджлисе продолжаются обсуждения госбюджета Азербайджана

В Милли Меджлисе продолжаются обсуждения госбюджета Азербайджана Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса
Милли Меджлис
25 декабря 2020 г. 11:10
В Милли Меджлисе продолжаются обсуждения госбюджета Азербайджана
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Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании под председательством спикера Сахибы Гафаровой продолжается обсуждение в первом чтении проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

В заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие представители правительства.

Депутаты выступают в связи с законопроектом.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin iclası başlayıb, büdcə müzakirələri davam edir

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