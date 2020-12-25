В Милли Меджлисе продолжаются обсуждения госбюджета Азербайджана

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, на заседании под председательством спикера Сахибы Гафаровой продолжается обсуждение в первом чтении проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".
В заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие представители правительства.
Депутаты выступают в связи с законопроектом.