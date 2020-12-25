В Милли Меджлисе продолжаются обсуждения госбюджета Азербайджана

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании под председательством спикера Сахибы Гафаровой продолжается обсуждение в первом чтении проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

В заседании принимают участие министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие представители правительства.

Депутаты выступают в связи с законопроектом.