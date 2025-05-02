В Милли Меджлисе призвали законодательно защитить независимые медиа от киберугроз

В Милли Меджлисе призвали законодательно защитить независимые медиа от киберугроз

В Милли Меджлисе призвали внести в законодательство изменения касательно защиты независимых медиаресурсов от кибератак.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов на общественных слушаниях в парламенте.

Он отметил, что онлайн-ресурсы государственных структур защищены, но для независимых ресурсов такого механизма нет.

По словам председателя комиссии, на фоне киберугроз представители медиа должны привлекаться к тренингам при поддержке MEDİA.

"К подобным тренингам можно привлечь лиц, обладающих знаниями в этой области. Кибергигиена является важнейшим вопросом. Следует даже проводить инструктаж для нанимаемых на работу новых работников. Поэтому мы предлагаем, чтобы МЕДИА проводила такую подготовку совместно с Global Media Group и другими медиа-организациями", - добавил он.