В Милли Меджлисе призвали повысить госфинансирование образовательных учреждений

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов призвал увеличить финансирование образовательных учреждений из государственного бюджета.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов призвал увеличить финансирование образовательных учреждений из государственного бюджета.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил в ходе обсуждений в парламенте законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

По словам Мамедова, зарплата прошедших аттестацию школьных учителей сегодня равна примерно 1000 манатам: "При этом преподаватели в вузах получают около 700 манатов, иногда еще меньше. Считаю, что нужно пересмотреть этот подход, внести коррективы".