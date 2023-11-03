В Милли Меджлисе призвали повысить госфинансирование образовательных учреждений

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов призвал увеличить финансирование образовательных учреждений из государственного бюджета.
Как сообщает Report, об этом депутат заявил в ходе обсуждений в парламенте законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".
По словам Мамедова, зарплата прошедших аттестацию школьных учителей сегодня равна примерно 1000 манатам: "При этом преподаватели в вузах получают около 700 манатов, иногда еще меньше. Считаю, что нужно пересмотреть этот подход, внести коррективы".