В Милли Меджлисе призвали к скорому решению вопросов, связанных с восстановлением исторических топонимов

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов назвал важным скорое решение вопросов, связанных с восстановлением исторических топонимов Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов назвал важным скорое решение вопросов, связанных с восстановлением исторических топонимов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по региональным вопросам заявил на общественных слушаниях на тему "Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости" в парламенте.

По его словам, топонимы наиболее точно отражают историю каждого народа, именно поэтому армяне сразу после оккупации азербайджанских территорий и депортации населения занялись их переименованием.

"Сегодня ряд международных организаций и западных государств выступают с различными заявлениями. Однако когда армяне совершили Ходжалинский геноцид, депортировали азербайджанцев, ни одна международная организация не среагировала. Двойные стандарты, с которыми мы сталкиваемся и после Отечественной войны, свидетельствуют о том, что все эти организации нуждаются в реформах", - подчеркнул С.Новрузов.