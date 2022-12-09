В Милли Меджлисе принят бюджет ГФСЗ на следующий год 

На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год".
Как передает Report, доходная и расходная части бюджета предусмотрены в размере 6 млрд 263 млн 970 тыс. манатов.
Прогнозируется, что в следующем году среднемесячная пенсия по стране составит 423 манатов, пенсия по возрасту - 455 манатов, по инвалидности - 369 манатов, пенсия для семьи, потерявшего кормильца - 374 манатов.
В Милли Меджлисе принят бюджет ГФСЗ на следующий годВ Милли Меджлисе принят бюджет ГФСЗ на следующий год На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект «О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год». Как передает Report, в проекте и доходная, и расходная часть бюджета предусмотрена в размере 6 млрд 263
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 11:52
https://static.report.az/photo/0ae0f850-e75f-36c0-bcfe-099a00ae85e9.jpg
На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год".
Версия на азербайджанском языке DSMF-nin gələn il üçün büdcəsinə dair qanun layihəsi qəbul edilib