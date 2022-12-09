О нас

В Милли Меджлисе принят бюджет ГФСЗ на следующий год 

В Милли Меджлисе принят бюджет ГФСЗ на следующий год  На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект «О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год». Как передает Report, в проекте и доходная, и расходная часть бюджета предусмотрена в размере 6 млрд 263
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 11:52
В Милли Меджлисе принят бюджет ГФСЗ на следующий год 

На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год".

Как передает Report, доходная и расходная части бюджета предусмотрены в размере 6 млрд 263 млн 970 тыс. манатов.

Прогнозируется, что в следующем году среднемесячная пенсия по стране составит 423 манатов, пенсия по возрасту - 455 манатов, по инвалидности - 369 манатов, пенсия для семьи, потерявшего кормильца - 374 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DSMF-nin gələn il üçün büdcəsinə dair qanun layihəsi qəbul edilib

Самое важное

В Милли Меджлисе принят проект госбюджета на 2023 год
В Милли Меджлисе принят проект госбюджета на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:18
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi