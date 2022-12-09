В Милли Меджлисе принят бюджет ГФСЗ на следующий год

В Милли Меджлисе принят бюджет ГФСЗ на следующий год

На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект «О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год». Как передает Report, в проекте и доходная, и расходная часть бюджета предусмотрена в размере 6 млрд 263

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На пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении принят законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2023 год".



Как передает Report, доходная и расходная части бюджета предусмотрены в размере 6 млрд 263 млн 970 тыс. манатов.



Прогнозируется, что в следующем году среднемесячная пенсия по стране составит 423 манатов, пенсия по возрасту - 455 манатов, по инвалидности - 369 манатов, пенсия для семьи, потерявшего кормильца - 374 манатов. Подпишитесь на наш Telegram канал