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В Милли Меджлисе применяются особые правила работы

В Милли Меджлисе применяются особые правила работы

Милли Меджлис принимает активное участие в мероприятиях, проводимых под непосредственным руководством и контролем главы государства против пандемии коронавируса в нашей стране.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. 

По ее словам, в парламенте применен особый режим работы: "На заседаниях Милли Меджлиса депутаты сидят в медицинской маске, соблюдая дистанцию в 2 метра. Заседания комитетов и комиссий проводятся в режиме онлайн. После создания необходимых технических возможностей, пленарные заседания Милли Меджлиса также можно будет проводить через интернет".

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