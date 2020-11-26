В Милли Меджлисе представлен протест Сенату Франции

"В постановлении Сената Франции выдвинуты необоснованные и ложные обвинения в участии турецких вооруженных сил на стороне Азербайджана против Армении"

Милли Меджлис Азербайджана выступил с заявлением в связи с принятой Сенатом Франции 25 ноября резолюцией консультативного характера, призывающей правительство Франции признать так называемую "Нагорно-Карабахскую республику".

Как сообщает Report, заявление представил депутат Джаваншир Фейзиев.

В заявлении говорится, что конец незаконно созданного на оккупированных территориях Азербайджана игрушечного режима наступил 10 ноября: "В постановлении Сената Франции выдвинуты необоснованные и ложные обвинения в участии турецких вооруженных сил на стороне Азербайджана против Армении. Подписанное 10 ноября трехстороннее заявление положило конец армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, обеспечило исполнение принятых Советом Безопасности ООН решений, которые были поддержаны самой Францией и рядом авторитетных структур".