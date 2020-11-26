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В Милли Меджлисе представлен протест Сенату Франции

В Милли Меджлисе представлен протест Сенату Франции "В постановлении Сената Франции выдвинуты необоснованные и ложные обвинения в участии турецких вооруженных сил на стороне Азербайджана против Армении"
Милли Меджлис
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26 ноября 2020 г. 12:50
В Милли Меджлисе представлен протест Сенату Франции
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Милли Меджлис Азербайджана выступил с заявлением в связи с принятой Сенатом Франции 25 ноября резолюцией консультативного характера, призывающей правительство Франции признать так называемую "Нагорно-Карабахскую республику".

Как сообщает Report, заявление представил депутат Джаваншир Фейзиев.

В заявлении говорится, что конец незаконно созданного на оккупированных территориях Азербайджана игрушечного режима наступил 10 ноября: "В постановлении Сената Франции выдвинуты необоснованные и ложные обвинения в участии турецких вооруженных сил на стороне Азербайджана против Армении. Подписанное 10 ноября трехстороннее заявление положило конец армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, обеспечило исполнение принятых Советом Безопасности ООН решений, которые были поддержаны самой Францией и рядом авторитетных структур".

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Версия на английском языке Milli Majlis submits a protest to French Senate
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Fransa Senatına etiraz bəyanatı qəbul olunub

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