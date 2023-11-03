В Милли Меджлисе предложили создать в Шуше и Ханкенди новый телеканал

Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу призвал создать в Шуше или Ханкенди новое теле- или инфопространство

Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу призвал создать в Шуше или Ханкенди новое теле- или инфопространство.

Как сообщает Report, об этом заявил парламентарий в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По словам Бабаоглу, целью является донести голос Азербайджана до широкой аудитории.

Депутат также выступил с предложением открыть в ближайшем будущем в Ханкенди высшие учебные заведения, где будут преподавать не только право, но и историю.