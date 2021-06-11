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В Милли Меджлисе предложили снизить пенсионный возраст граждан

В Милли Меджлисе предложили снизить пенсионный возраст граждан "В Азербайджане низкий показатель средней продолжительности жизни. Поэтому необходимо снизить пенсионный возраст".
Милли Меджлис
11 июня 2021 г. 13:14
В Милли Меджлисе предложили снизить пенсионный возраст граждан
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"В Азербайджане низкий показатель средней продолжительности жизни. Поэтому необходимо снизить пенсионный возраст".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев во время обсуждения во втором чтении проекта изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью" на сегодняшнем заседании парламента.

"В ходе прошлого заседания я затронул несколько вопросов. Но, к сожалению, не смог получить ответы на свои вопросы. Сколько процентов здоровья должен потерять гражданин, чтобы ему назначили пенсию II, III группы инвалидности? Ответьте на этот вопрос. Депутаты проголосуют за этот закон, а потом пойдут к своим избирателям и те у них спросят, за что вы проголосовали? Поэтому соответствующее министерство должно внести ясность в вопрос об этих процентах. Я не могу голосовать за этот закон, пока не будут разъяснены эти вопросы", - подчеркнул депутат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pensiya yaşının aşağı salınması təklif edilir

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