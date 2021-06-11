В Милли Меджлисе предложили снизить пенсионный возраст граждан

"В Азербайджане низкий показатель средней продолжительности жизни. Поэтому необходимо снизить пенсионный возраст".

"В Азербайджане низкий показатель средней продолжительности жизни. Поэтому необходимо снизить пенсионный возраст".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев во время обсуждения во втором чтении проекта изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью" на сегодняшнем заседании парламента.

"В ходе прошлого заседания я затронул несколько вопросов. Но, к сожалению, не смог получить ответы на свои вопросы. Сколько процентов здоровья должен потерять гражданин, чтобы ему назначили пенсию II, III группы инвалидности? Ответьте на этот вопрос. Депутаты проголосуют за этот закон, а потом пойдут к своим избирателям и те у них спросят, за что вы проголосовали? Поэтому соответствующее министерство должно внести ясность в вопрос об этих процентах. Я не могу голосовать за этот закон, пока не будут разъяснены эти вопросы", - подчеркнул депутат.