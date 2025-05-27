В Милли Меджлисе предложили повысить возрастной предел для сертификации врачей

В Милли Меджлисе предложили повысить возрастной предел для сертификации врачей

В Милли Меджлисе предложили повысить возрастной предел для прохождения сертификации врачей до 70 лет.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил руководитель отдела социального законодательства парламента Адиль Велиев на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению.

Он отметил, что в будущем можно внести такое предложение: "Например, участие учителей старше 65 лет в сертификации осуществляется на добровольной основе. В будущем могут быть внесены соответствующие предложения и в отношении медицинских работников и врачей. Но нужно учитывать, что подход к педагогам и врачам должен отличаться".