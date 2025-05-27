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В Милли Меджлисе предложили повысить возрастной предел для сертификации врачей

В Милли Меджлисе предложили повысить возрастной предел для сертификации врачей В Милли Меджлисе предложили повысить возрастной предел для сертификации врачей
Милли Меджлис
27 мая 2025 г. 12:46
В Милли Меджлисе предложили повысить возрастной предел для сертификации врачей

В Милли Меджлисе предложили повысить возрастной предел для прохождения сертификации врачей до 70 лет.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил руководитель отдела социального законодательства парламента Адиль Велиев на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению.

Он отметил, что в будущем можно внести такое предложение: "Например, участие учителей старше 65 лет в сертификации осуществляется на добровольной основе. В будущем могут быть внесены соответствующие предложения и в отношении медицинских работников и врачей. Но нужно учитывать, что подход к педагогам и врачам должен отличаться".

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Версия на азербайджанском языке MM-də həkimlərin sertifikasiyadan keçmə yaş həddinin 70-ə qaldırılması təklif edilib

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