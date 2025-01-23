В Милли Меджлисе предложено провести совместные слушания с Министерством науки и образования

В Милли Меджлисе предложено провести совместные слушания с Министерством науки и образования.

В Милли Меджлисе предложено провести совместные слушания с Министерством науки и образования.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил член парламентского Комитета по науке и образованию Джейхун Мамедов на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, одним из важных вопросов весенней сессии является принятие закона "О высшем образовании":

"Образовательное сообщество с нетерпением ожидает принятия закона, который включает множество ключевых аспектов. Один из них — сокращение срока докторантуры до одного года. Уверен, что принятие закона произойдет в ближайшее время и станет важным шагом для развития нашей системы образования", - сказал он.

Член комитета Милли Меджлиса Азиз Алекберли предложил включить законопроект "О высшем образовании" в повестку дня весенней сессии парламента.