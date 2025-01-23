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В Милли Меджлисе предложено провести совместные слушания с Министерством науки и образования

В Милли Меджлисе предложено провести совместные слушания с Министерством науки и образования В Милли Меджлисе предложено провести совместные слушания с Министерством науки и образования.
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 14:43
В Милли Меджлисе предложено провести совместные слушания с Министерством науки и образования

В Милли Меджлисе предложено провести совместные слушания с Министерством науки и образования.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил член парламентского Комитета по науке и образованию Джейхун Мамедов на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, одним из важных вопросов весенней сессии является принятие закона "О высшем образовании":

"Образовательное сообщество с нетерпением ожидает принятия закона, который включает множество ключевых аспектов. Один из них — сокращение срока докторантуры до одного года. Уверен, что принятие закона произойдет в ближайшее время и станет важным шагом для развития нашей системы образования", - сказал он.

Член комитета Милли Меджлиса Азиз Алекберли предложил включить законопроект "О высшем образовании" в повестку дня весенней сессии парламента.

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