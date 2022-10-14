В Милли Меджлисе предложено провести слушания по проблемам семей шехидов и ветеранов

"Предлагаю провести специальные слушания в Милли Меджлисе по проблемам семей шехидов и ветеранов".

"Предлагаю провести специальные слушания в Милли Меджлисе по проблемам семей шехидов и ветеранов".

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, на днях он принимал двух ветеранов Отечественной войны: "Они рассказали, что не могут получить ни ветеранское удостоверение, ни группу инвалидности. Поэтому предлагаю провести слушания в Милли Меджлисе, и мы внесем свои предложения. И пусть министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев примет участие в этих слушаниях".