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В Милли Меджлисе предложено провести слушания по проблемам семей шехидов и ветеранов

В Милли Меджлисе предложено провести слушания по проблемам семей шехидов и ветеранов "Предлагаю провести специальные слушания в Милли Меджлисе по проблемам семей шехидов и ветеранов".
Милли Меджлис
14 октября 2022 г. 11:36
В Милли Меджлисе предложено провести слушания по проблемам семей шехидов и ветеранов
Report

"Предлагаю провести специальные слушания в Милли Меджлисе по проблемам семей шехидов и ветеранов".

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, на днях он принимал двух ветеранов Отечественной войны: "Они рассказали, что не могут получить ни ветеранское удостоверение, ни группу инвалидности. Поэтому предлагаю провести слушания в Милли Меджлисе, и мы внесем свои предложения. И пусть министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев примет участие в этих слушаниях".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə şəhid ailəsi və qazilərin problemləri ilə bağlı dinləmələrin keçirilməsi təklif edilib

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