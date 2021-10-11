В Милли Меджлисе предлагают установить памятник Нуру Паше и Кавказской исламской армии

В Азербайджане предлагается установить памятник турецкому военачальнику Нуру Паше и Кавказской исламской армии.

В Азербайджане предлагается установить памятник турецкому военачальнику Нуру Паше и Кавказской исламской армии.

Как сообщает Report, с таким предложением депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы выступил на пленарном заседании парламента во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О Дне независимости".

По его словам, в Азербайджане должен быть установлен памятник Нуру Паше и Кавказской исламской армии: "Почему этот вопрос не рассматривается? Раньше были те, кто этому препятствовал. Сейчас же такой проблемы нет. Считаю, что вопрос должен найти свое решение".