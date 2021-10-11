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В Милли Меджлисе предлагают установить памятник Нуру Паше и Кавказской исламской армии

В Милли Меджлисе предлагают установить памятник Нуру Паше и Кавказской исламской армии В Азербайджане предлагается установить памятник турецкому военачальнику Нуру Паше и Кавказской исламской армии.
Милли Меджлис
11 октября 2021 г. 15:58
В Милли Меджлисе предлагают установить памятник Нуру Паше и Кавказской исламской армии
Report
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В Азербайджане предлагается установить памятник турецкому военачальнику Нуру Паше и Кавказской исламской армии.

Как сообщает Report, с таким предложением депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы выступил на пленарном заседании парламента во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О Дне независимости".

По его словам, в Азербайджане должен быть установлен памятник Нуру Паше и Кавказской исламской армии: "Почему этот вопрос не рассматривается? Раньше были те, кто этому препятствовал. Сейчас же такой проблемы нет. Считаю, что вопрос должен найти свое решение".

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Версия на английском языке MP proposes to erect monument to Nuri Pasha and Islamic Army of Caucasus in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Nuru Paşa və Türk İslam Ordusuna abidə qoyulması təklif edilir

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