В Милли Меджлисе предложили провести слушания в связи с геноцидом, совершенным Францией в Алжире

"Франция, после зверств, совершенных в различных странах в разные периоды истории, не имеет права говорить о расовой дискриминации. Может быть рассмотрен вопрос проведения в парламенте Азербайджана слушаний в связи с алжирским геноцидом".

"Франция, после зверств, совершенных в различных странах в разные периоды истории, не имеет права говорить о расовой дискриминации. Может быть рассмотрен вопрос проведения в парламенте Азербайджана слушаний в связи с алжирским геноцидом".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов сказал 16 ноября во время выступления на пленарном заседании парламента.

По его словам, в резолюции Сената Франции от 15 ноября 2022 года продемонстрирована предвзятая позиция в отношении Азербайджана, выдвинуты абсурдные утверждения в отношении нашей страны. Хотя именно Армения нарушает все нормы права, все договоренности, закрепленные в заявлении от 10 ноября 2020 года.