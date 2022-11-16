О нас

В Милли Меджлисе предложили провести слушания в связи с геноцидом, совершенным Францией в Алжире

В Милли Меджлисе предложили провести слушания в связи с геноцидом, совершенным Францией в Алжире "Франция, после зверств, совершенных в различных странах в разные периоды истории, не имеет права говорить о расовой дискриминации. Может быть рассмотрен вопрос проведения в парламенте Азербайджана слушаний в связи с алжирским геноцидом".
Милли Меджлис
16 ноября 2022 г. 12:14
В Милли Меджлисе предложили провести слушания в связи с геноцидом, совершенным Францией в Алжире

"Франция, после зверств, совершенных в различных странах в разные периоды истории, не имеет права говорить о расовой дискриминации. Может быть рассмотрен вопрос проведения в парламенте Азербайджана слушаний в связи с алжирским геноцидом".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов сказал 16 ноября во время выступления на пленарном заседании парламента.

По его словам, в резолюции Сената Франции от 15 ноября 2022 года продемонстрирована предвзятая позиция в отношении Азербайджана, выдвинуты абсурдные утверждения в отношении нашей страны. Хотя именно Армения нарушает все нормы права, все договоренности, закрепленные в заявлении от 10 ноября 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MPs propose to hold hearings on France's genocide in Algeria in Azerbaijani Parliament
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Fransanın Əlcəzairdə soyqırımı törətməsi barədə dinləmələrin keçirilməsi təklif edilib

Экслюзивные новости

Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi