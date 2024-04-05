В Милли Меджлисе поднят вопрос о встрече в Брюсселе

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана поднят вопрос о трехсторонней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен в Брюсселе.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана поднят вопрос о трехсторонней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе.

Как сообщает Report, председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов заявил, что позиция Азербайджана по встрече в Брюсселе известна.

"Другой вопрос, который меня беспокоит, - это молчание Ирана. В период 44-дневной войны Иран каждый день выступал с заявлениями. Сегодня же эта страна не выражает никакого отношения к происходящему. Сегодня в Армении находятся сотрудники спецслужб НАТО и других стран, и в то же время террористы. Иран должен знать, что оружие, складируемое на этих землях, направлено не против Азербайджана, а против Ирана. На днях один из депутатов иранского парламента призвал атаковать посольство Израиля в Азербайджане. Попробуйте, если вам хватит смелости, пригрозить посольствам в Америке или России", - сказал Новрузов.

Заместитель спикера парламента Фазаил Ибрагимли заявил, что Азербайджан освободил свои территории от оккупации и сейчас хочет мира, поэтому попытки Европы разжечь войну в регионе неприемлемы.

"С чем связаны эти попытки? Ответ очень прост. Открытие второго фронта для России. Происходящее в Украине, санкции, введенные против России, не принесли никаких результатов. Теперь та же карта разыгрывается с помощью Армении. Армения - это государство, созданное Россией. Открыв здесь второй фронт, они намереваются вывести Ереван из-под влияния Москвы. Однако, несмотря на все это, я думаю, что встреча 5 апреля не принесет никаких результатов", - заявил Ф.Ибрагимли.