В Милли Меджлисе почтили память Гейдара Алиева

В фойе административного здания Милли Меджлиса перед памятником архитектору и основателю современной азербайджанской государственности Гейдару Алиеву прошла церемония почтения памяти.

В фойе административного здания Милли Меджлиса перед памятником архитектору и основателю современной азербайджанской государственности Гейдару Алиеву прошла церемония почтения памяти.

Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, первый заместитель председателя Али Гусейнли и заместитель председателя Адиль Алиев возложили цветы к памятнику великому лидеру.

Затем председатели комитетов парламента, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, начальник Управления делами и заместитель руководителя Аппарата парламента возложили к памятнику цветы и почтили память великого лидера.