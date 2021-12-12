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В Милли Меджлисе почтили память Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе почтили память Гейдара Алиева В фойе административного здания Милли Меджлиса перед памятником архитектору и основателю современной азербайджанской государственности Гейдару Алиеву прошла церемония почтения памяти.
Милли Меджлис
12 декабря 2021 г. 12:10
В Милли Меджлисе почтили память Гейдара Алиева

В фойе административного здания Милли Меджлиса перед памятником архитектору и основателю современной азербайджанской государственности Гейдару Алиеву прошла церемония почтения памяти.

Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, первый заместитель председателя Али Гусейнли и заместитель председателя Адиль Алиев возложили цветы к памятнику великому лидеру.

Затем председатели комитетов парламента, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, начальник Управления делами и заместитель руководителя Аппарата парламента возложили к памятнику цветы и почтили память великого лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisdə Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

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