В Милли Меджлисе бюджетный пакет на следующий год обсуждается в последнем чтении

На очередном пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса депутаты обсуждают в третьем чтении документы, включенные в пакет бюджета на 2023 год.

На очередном пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса депутаты обсуждают в третьем чтении документы, включенные в бюджетный пакет на 2023 год.

Как сообщает Report, в бюджетный пакет входят законы "О государственном бюджете на 2023 год", "О прожиточном минимуме на 2023 год", "О пороге критерия нуждаемости на 2023 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты населения на 2023 год" и "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2023 год", а также бюджетные сметы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной палаты на следующий год.

В заседании также принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.