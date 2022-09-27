В Милли Меджлисе отложены общественные слушания по законопроекту "О политических партиях"

В Милли Меджлисе Азербайджана отложены запланированные на 28 сентября общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях".
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В пресс-службе законодательного органа отметили, что прошедшие государственную регистрацию политические партии все еще продолжают вносить предложения по законопроекту и работа над ним продолжается.
Кроме того, на основании запроса Милли Меджлиса планируется проведение Центром социальных исследований опроса общественного мнения по новому законопроекту "О политических партиях". С учетом всего этого общественные слушания по вышеуказанному законопроекту в парламенте отложены.