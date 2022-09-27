О нас

В Милли Меджлисе отложены общественные слушания по законопроекту "О политических партиях"

В Милли Меджлисе отложены общественные слушания по законопроекту "О политических партиях" В Милли Меджлисе Азербайджана отложены запланированные на 28 сентября общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях".
Милли Меджлис
27 сентября 2022 г. 18:55
В Милли Меджлисе отложены общественные слушания по законопроекту О политических партиях

В Милли Меджлисе Азербайджана отложены запланированные на 28 сентября общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В пресс-службе законодательного органа отметили, что прошедшие государственную регистрацию политические партии все еще продолжают вносить предложения по законопроекту и работа над ним продолжается.

Кроме того, на основании запроса Милли Меджлиса планируется проведение Центром социальных исследований опроса общественного мнения по новому законопроекту "О политических партиях". С учетом всего этого общественные слушания по вышеуказанному законопроекту в парламенте отложены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsi ilə bağlı ictimai dinləmə təxirə salınıb

Экслюзивные новости

Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi