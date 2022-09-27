В Милли Меджлисе отложены общественные слушания по законопроекту "О политических партиях"

В Милли Меджлисе Азербайджана отложены запланированные на 28 сентября общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях".

В Милли Меджлисе Азербайджана отложены запланированные на 28 сентября общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В пресс-службе законодательного органа отметили, что прошедшие государственную регистрацию политические партии все еще продолжают вносить предложения по законопроекту и работа над ним продолжается.

Кроме того, на основании запроса Милли Меджлиса планируется проведение Центром социальных исследований опроса общественного мнения по новому законопроекту "О политических партиях". С учетом всего этого общественные слушания по вышеуказанному законопроекту в парламенте отложены.