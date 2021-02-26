В Милли Меджлисе открылась выставка картин, посвященных Ходжалинскому геноциду

26 февраля в фойе административного здания парламента с участием председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой была представлена выставка картин художника Центра современного искусства YARAT, выпускника Королевской академии искусств Бельгии Рамала Кязыма,

26 февраля в фойе административного здания парламента с участием председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой была представлена выставка картин художника Центра современного искусства YARAT, выпускника Королевской академии искусств Бельгии Рамала Кязыма, посвященная Ходжалинскому геноциду.

Как сообщает Report, в проведенной в сопровождении квартета Азербайджанской государственной филармонии выставке приняли участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместители председателя Фазаил Ибрагимли, Адиль Алиев, председатели комитетов парламента, заместители председателей комитетов, представители политических партий, представленных в Милли Меджлисе, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Сообщив о представленных на выставке работах, художник-экспрессионист Рамал Казым сказал, что на выставке представлены произведения о Ходжалинском геноциде, а также произведения “Разрушенные гнезда”, “Пустой человек”, “Протест”, “Копия Зори Балаяна”, “Надежда”.

Ознакомившись с выставкой, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность художнику Рамалу Кязыму за такую удачную передачу Ходжалинской трагедии языком искусства. Спикер пожелала молодому художнику успехов в дальнейшей деятельности.