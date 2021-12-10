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В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"

В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа" В Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по правам человека.
Милли Меджлис
10 декабря 2021 г. 11:11
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект О медиа
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В Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по правам человека.

Как сообщает Report, на встрече обсуждается новый законопроект "О медиа".

В заседании принимают участие председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель комитета по правам человека Захид Орудж, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) Ахмед Исмайлов, руководители СМИ, депутаты и журналисты.

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Версия на английском языке New bill on media under discussion in Azerbaijani parliament
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə "Media haqqında" yeni qanun layihəsi müzakirə edilir

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