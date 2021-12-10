В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"

В Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по правам человека.

В Милли Меджлисе проходит совместное заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по правам человека.

Как сообщает Report, на встрече обсуждается новый законопроект "О медиа".

В заседании принимают участие председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель комитета по правам человека Захид Орудж, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) Ахмед Исмайлов, руководители СМИ, депутаты и журналисты.