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В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"

В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа" На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении вынесен новый законопроект "О медиа".
Милли Меджлис
14 декабря 2021 г. 15:52
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект О медиа
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении вынесен новый законопроект "О медиа".

Как сообщает Report, в обсуждениях принимают участие исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) Ахмед Исмаилов, представители агентства и председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

Состоящий из 9 глав и 78 статей, законопроект определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности СМИ, а также общие правила получения, подготовки, передачи, производства и распространения массовой информации.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament discussing new bill on media
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis “Media haqqında” yeni qanun layihəsini müzakirə edir

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