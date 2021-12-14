В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении вынесен новый законопроект "О медиа".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении вынесен новый законопроект "О медиа".

Как сообщает Report, в обсуждениях принимают участие исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) Ахмед Исмаилов, представители агентства и председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

Состоящий из 9 глав и 78 статей, законопроект определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности СМИ, а также общие правила получения, подготовки, передачи, производства и распространения массовой информации.