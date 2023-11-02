В Милли Меджлисе обсуждают госбюджет на 2024 год

На заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству рассмотрен законопроект "О государственном бюджете на 2024 год".

На заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству вынесен на обсуждение законопроект "О государственном бюджете на 2024 год".

Как сообщает Report, в заседании принимают участие депутаты, руководители политических партий, представленных в парламенте, члены правительства.

Проект представил председатель парламентского комитета Тахир Миркишили.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2024 год определены в размере 34 173 000 тыс. манатов, а расходы - 36 763 000 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 тыс. манатов, локальные доходы - 773 105 тыс. манатов, централизованные расходы - 35 980 547 тыс. манатов, локальные расходы - 782 453 тыс. манатов).