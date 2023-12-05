Милли Меджлис утвердил законопроект о создании Агдеринского района

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект о создании Агдеринского района.

Милли Меджлис утвердил законопроект о создании Агдеринского района.

Как сообщает Report, законопроект представил председатель комитета парламента по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят.

12:48

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект о создании Агдеринского района.

Как сообщает Report, законопроект представил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Согласно законопроекту, территория Агдеринского района, упраздненного в 1992 году как административно-территориальная единица и разделенного между Кяльбаджарским, Тертерским и Агдамским районами, организована в прежнем порядке.

Так, 735,84 квадратных километров территории Кяльбаджарского района, 851,25 квадратных километров территории Тертерского района и 73,74 квадратных километров территории Агдамского района будут переданы административной территории Агдеринского района.

Поселок Суговушан возвращается в состав Агдеринского района, а районным центром станет город Агдере.