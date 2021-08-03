В Милли Меджлисе обсуждается снятие неприкосновенности с депутата, избившего полицейского

На заседании Милли Меджлиса обсуждается вопрос "О лишении депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адиль оглы Салимова парламентского иммунитета".

На заседании Милли Меджлиса обсуждается вопрос "О лишении депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адиль оглы Салимова парламентского иммунитета".

Как сообщает Report, в заседании принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев и сотрудники прокуратуры.

Отметим, что согласно части II статьи 90 Конституции Азербайджана, лишение неприкосновенности депутата Милли Меджлиса может быть осуществлено только по решению Милли Меджлиса, принятому по представлению генерального прокурора. Согласно статье 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата в случае совершения преступления и при наличии вступившего в законную силу приговора суда.

В ходе обсуждения в Милли Меджлисе участники заседания не могут говорить о невиновности или виновности депутата в совершении преступления, по которому ему предъявлено обвинение. Присутствующие на заседании депутаты могут только уточнить, имеются ли достаточные основания в представлении генерального прокурора о прекращении депутатского иммунитета, с этой целью парламентарии могут задавать вопросы генпрокурору, и по итогам обсуждений выступить за или против лишения депутатского иммунитета.

Решение Милли Меджлиса о лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса принимается, если проголосовали не менее 63 депутатов.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглы.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.