В Милли Меджлисе обсуждается проект по восстановлению Агдеринского района

Законопроект о создании Агдеринского района вынесен на обсуждение в Комитете Милли Меджлиса по региональным вопросам

Законопроект о создании Агдеринского района вынесен на обсуждение в Комитете Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщает Report, проект представил председатель комитета Сиявуш Новрузов.

Согласно законопроекту, территория Агдеринского района, упраздненного в 1992 году как административно-территориальная единица и разделенного между Кяльбаджарским, Тертерским и Агдамским районами, организована в прежнем порядке.

Так, 735,84 квадратных километров территории Кяльбаджарского района, 851,25 квадратных километров территории Тертерского района и 73,74 квадратных километров территории Агдамского района будут переданы административной территории Агдеринского района.

Поселок Суговушан возвращается в состав Агдеринского района, а районным центром станет город Агдере.

После обсуждений в комитете законопроект будет представлен на пленарное заседание парламента.