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Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты о деятельности за прошлый год

Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты о деятельности за прошлый год На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается отчет о деятельности Счетной палаты за прошлый год.
Милли Меджлис
19 апреля 2024 г. 12:57
Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты о деятельности за прошлый год

Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты о деятельности за прошлый год.

Как сообщает Report, доклад представил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

Далее депутаты выступили по поводу отчета и высказали свои предложения.

Документ был поставлен на голосование и после обсуждений принят.

11:50

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается отчет о деятельности Счетной палаты за прошлый год.

Как сообщает Report, документ представляет глава палаты Вугар Гюльмамедов.

Согласно отчету, в 2023 году в области аудиторской деятельности проведена 41 проверка, в нескольких из них были использованы элементы аудита информационной системы.

Позже с комментариями по отчету выступят депутаты.

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