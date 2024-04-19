Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты о деятельности за прошлый год.
Как сообщает Report, доклад представил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.
Далее депутаты выступили по поводу отчета и высказали свои предложения.
Документ был поставлен на голосование и после обсуждений принят.
11:50
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается отчет о деятельности Счетной палаты за прошлый год.
Как сообщает Report, документ представляет глава палаты Вугар Гюльмамедов.
Согласно отчету, в 2023 году в области аудиторской деятельности проведена 41 проверка, в нескольких из них были использованы элементы аудита информационной системы.
Позже с комментариями по отчету выступят депутаты.