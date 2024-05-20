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В Милли Меджлисе обсуждается отчет Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год

В Милли Меджлисе обсуждается отчет Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год Отчет Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.
Милли Меджлис
20 мая 2024 г. 15:00
В Милли Меджлисе обсуждается отчет Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год

Отчет Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, в заседании принимают участие заместитель председателя Госкомитета Айнур Софиева, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, депутаты и другие официальные лица.

Отчет представлен Милли Меджлису в соответствии со статьей 20 Закона "О гарантиях гендерного (мужского и женского) равенства".

В отчете представлена информация о проделанной в Азербайджане в прошлом году работе в связи с выполнением международных обязательств по основным направлениям государственной политики в этой сфере. Документ также отражает динамику прогресса по сравнению с предыдущими годами.

Для подготовки отчета были использованы данные 62 центральных и 76 местных исполнительных органов, центральных и местных исполнительных органов Нахчыванской Автономной Республики, а также ряда неправительственных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin ötən il üzrə hesabatı müzakirə olunur

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