Список кандидатур на должность омбудсмена рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

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Состоялось заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Как передает Report, в ходе заседания обсуждался вопрос кандидатур на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики.

На данную должность предлагаются три женские кандидатуры из Конституционного, Верховного и Апелляционного судов. Это зампредседателя Апелляционного суда Кямаля Абыева, завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Кямаля Алиева и заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

После обсуждения в комитете вопрос был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

Пленарное заседание парламента состоится 25 ноября.

*** 15:34

Проходит заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в ходе заседания обсуждается вопрос кандидатур на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики.

На данную должность предлагаются три женские кандидатуры. Это Алиева Сабина Яшар гызы 1980 г.р. – госсоветник 3-й степени, Абыева Кямаля Наби гызы 1979 г.р. – зампредседателя Апелляционного суда и Алиева Кямаля 1980 г.р. – завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда.

После обсуждения в комитете вопрос будет рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

Пленарное заседание парламента состоится 25 ноября.