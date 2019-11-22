Список кандидатур на должность омбудсмена рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

Состоялось заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса.
Как передает Report, в ходе заседания обсуждался вопрос кандидатур на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики.
На данную должность предлагаются три женские кандидатуры из Конституционного, Верховного и Апелляционного судов. Это зампредседателя Апелляционного суда Кямаля Абыева, завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Кямаля Алиева и заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.
После обсуждения в комитете вопрос был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.
Пленарное заседание парламента состоится 25 ноября.
*** 15:34
Проходит заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в ходе заседания обсуждается вопрос кандидатур на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики.
На данную должность предлагаются три женские кандидатуры. Это Алиева Сабина Яшар гызы 1980 г.р. – госсоветник 3-й степени, Абыева Кямаля Наби гызы 1979 г.р. – зампредседателя Апелляционного суда и Алиева Кямаля 1980 г.р. – завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда.
После обсуждения в комитете вопрос будет рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.
Пленарное заседание парламента состоится 25 ноября.
Qafar AğayevАвтор новости