Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов

В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждается годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсужден годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, после обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.

12:04

В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждается годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, обсуждение отчета включено в повестку сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Документ представлен заместителем министра юстиции Вилаятом Захировым.