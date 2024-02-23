Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсужден годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.
Как сообщает Report, после обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.
12:04
В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждается годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.
Как сообщает Report, обсуждение отчета включено в повестку сегодняшнего пленарного заседания парламента.
Документ представлен заместителем министра юстиции Вилаятом Захировым.