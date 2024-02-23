О нас

Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов

Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждается годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.
Милли Меджлис
23 февраля 2024 г. 12:30
Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсужден годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, после обсуждений документ был поставлен на голосование и принят.

12:04

В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждается годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, обсуждение отчета включено в повестку сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Документ представлен заместителем министра юстиции Вилаятом Захировым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzəni qəbul edib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Фикрет Мамедов назначен судьей Конституционного суда
Фикрет Мамедов назначен судьей Конституционного суда
23 февраля 2024 г. 11:46
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
23 февраля 2024 г. 11:05
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции
ФотоСахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции
22 февраля 2024 г. 22:17
Представитель Катара: АПА должна активизировать усилия в развитии зеленой энергетики
Представитель Катара: АПА должна активизировать усилия в развитии зеленой энергетики
22 февраля 2024 г. 13:08
Спикер парламента Ирака призвал страны мира остановить войну в Газе
Спикер парламента Ирака призвал страны мира остановить войну в Газе
22 февраля 2024 г. 12:27
Спикер: Инфраструктура Азербайджана доступна для всех азиатских стран
Спикер: Инфраструктура Азербайджана доступна для всех азиатских стран
22 февраля 2024 г. 11:27
Спикер ММ: Азербайджан твердо отстаивает международное право и справедливость на мировой арене
Спикер ММ: Азербайджан твердо отстаивает международное право и справедливость на мировой арене
22 февраля 2024 г. 11:00
Председатель парламента Азербайджана призвала Армению воздерживаться от провокаций
Председатель парламента Азербайджана призвала Армению воздерживаться от провокаций
22 февраля 2024 г. 10:54
Глава Палаты представителей Таджикистана назвал обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности важным событием
ФотоГлава Палаты представителей Таджикистана назвал обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности важным событием
21 февраля 2024 г. 22:07
Спикер Милли Меджлиса проинформировала оманского коллегу о работах на освобожденных территориях
ФотоСпикер Милли Меджлиса проинформировала оманского коллегу о работах на освобожденных территориях
21 февраля 2024 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi