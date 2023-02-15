В Милли Меджлисе обсуждается ежегодный доклад о деятельности муниципалитетов

Ежегодный доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Ежегодный доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщает Report, доклад представляет заместитель министра юстиции Вилаят Захиров

В документе отмечается, что в рамках мер административного контроля Министерством юстиции были поданы предложения муниципалитетам или иски в суды с целью аннулирования муниципальных актов о незаконном выделении земельных участков общей площадью 14 тысяч гектаров.

Сообщается, что были отменены незаконные решения о передаче в собственность 1 045 га земельных участков, в аренду - 12 043 га, в пользование - 1 га, в целом обеспечено возвращение 13 089 га (на 44% больше, чем в 2021 году) земельных участков в муниципальную собственность. Предложения и претензии по земельным участкам площадью 911 гектаров находятся на рассмотрении.

В докладе также говорится, что нарушения, обнаруженные в деятельности муниципалитетов, в основном связаны с управлением муниципальными землями, использованием финансовых средств, обеспечением прозрачности и подотчетности, муниципальным управлением и пр.