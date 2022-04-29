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В ММ обсуждается ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

В ММ обсуждается ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми Проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.
Милли Меджлис
29 апреля 2022 г. 11:14
В ММ обсуждается ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

Проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает Report, в заседании обсуждается ежегодная информация Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2021 год.

В заседании принимают участие представители Министерства внутренних дел, члены комитетов.

Отметим, что на пленарном заседании Милли Медждлиса информацию представит Национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор полиции Сейфулла Азимов.

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Версия на азербайджанском языке İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatı Milli Məclisdə müzakirə edilir

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