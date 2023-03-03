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В Милли Меджлисе обсуждается доклад омбудсмена 

В Милли Меджлисе обсуждается доклад омбудсмена  На заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека продолжаются обсуждения “доклада Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2022 год”.
Милли Меджлис
3 марта 2023 г. 15:25
В Милли Меджлисе обсуждается доклад омбудсмена 

На заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека продолжаются обсуждения “доклада Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2022 год”.

Как сообщает Report, выступившая в ходе обсуждения доклада депутат Жаля Ахмедова обратила внимание на то, что омбудсмен Сабина Алиева не присутствовала на заседаниях комитета.

Председатель комитета по правам человека Захид Орудж также поддержал предложение об участии омбудсмена Сабины Алиевой в заседании комитета. По словам председателя Комитета, участие Сабины Алиевой в заседаниях может принести только пользу: "Мы можем проводить более системные обсуждения".

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