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В Милли Меджлисе обсудят законопроект "О высшем образовании"

В Милли Меджлисе обсудят законопроект "О высшем образовании" В Милли Меджлисе будет обсужден законопроект "О высшем образовании".
Милли Меджлис
15 сентября 2022 г. 17:47
В Милли Меджлисе обсудят законопроект О высшем образовании

В Милли Меджлисе будет обсужден законопроект "О высшем образовании".

Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по науке и образованию на осенней сессии 2022 года.

На состоявшемся сегодня заседании комитета было отмечено, что в ходе очередной сессии планируется подготовить законопроект "О высшем образовании", обсудить и изучить документы и заявления, представленные в комитет, а также обсудить документы, которые будут представлены в Милли Меджлис совместно с другими комитетами.

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