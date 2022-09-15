В Милли Меджлисе обсудят законопроект "О высшем образовании"

В Милли Меджлисе будет обсужден законопроект "О высшем образовании".

В Милли Меджлисе будет обсужден законопроект "О высшем образовании".

Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по науке и образованию на осенней сессии 2022 года.

На состоявшемся сегодня заседании комитета было отмечено, что в ходе очередной сессии планируется подготовить законопроект "О высшем образовании", обсудить и изучить документы и заявления, представленные в комитет, а также обсудить документы, которые будут представлены в Милли Меджлис совместно с другими комитетами.