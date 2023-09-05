О нас

В Милли Меджлисе обсудят соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Грузии в сфере обороны

В Милли Меджлисе обсудят соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Грузии в сфере обороны Планируется утвердить ”Cоглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны"
Милли Меджлис
5 сентября 2023 г. 15:08
В Милли Меджлисе обсудят соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Грузии в сфере обороны

Планируется утвердить ”Cоглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны".

Как сообщает Report, вопрос будет обсуждаться завтра на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

В повестку дня заседания включено обсуждение следующих четырех вопросов:

1. Отчет о проделанной работе в Комитете Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в период весенней и внеочередной сессий 2023 года.

2. Проект рабочего плана Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на осеннюю сессию 2023 года.

3. Проект закона Азербайджанской Республики ”Об утверждении ”Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны".

4. Проект закона Азербайджанской Республики ”О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики “Об антимонопольной деятельности”, “О защите прав потребителей”, “О гражданской обороне”, “О зерне”, “О национальной безопасности”, “О государственной тайне”, “О подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике” и ”О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Parliament to discuss Defense Cooperation Agreement with Georgia
Версия на азербайджанском языке MM Gürcüstanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişi müzakirəyə çıxaracaq

Самое читаемое

ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Мировые цены на нефть показали слабую динамику
Мировые цены на нефть показали слабую динамику
5 сентября 2023 г. 09:04
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
30 августа 2023 г. 11:55
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
31 августа 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi