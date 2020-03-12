В Милли Меджлисе обсудят новый законопроект о высшем образовании

На весенней сессии Милли Меджлиса будет обсужден новый законопроект "О высшем образовании".

Как сообщает Report, документ включен в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год.

Отметим, что в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год включены также законопроекты "О Внутренних войсках", "О продовольственной безопасности", "О ломбардах", "О сети кабельного вещания", "О туризме", "О кинематографии", "Об охране и развитии азербайджанского мугамного искусства" и др.