В Милли Меджлисе обсудили законопроект о порядке использования гражданами права на законодательную инициативу

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Сегодня состоялось заседание комитета по вопросам правовой политики и государственного строительства Милли Меджлиса.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, на заседании обсуждался законопроект "О порядке использования права законодательной инициативы гражданами Азербайджанской Республики". Председатель комитета Али Гусейнли сказал, что проект подготовлен рабочей группой, сформированной в кратчайшие сроки на основе предложения, поступившего от общественности.

Сначала на заседании был рассмотрен законопроект, состоящий из 10 пунктов. Было отмечено, что документ подготовлен в соответствии с положениями Конституции Азербайджана, при его составлении во внимание был принят соответствующий международный опыт. Закон устанавливает порядок осуществления гражданином Азербайджана права на законодательную инициативу и регулирует отношения, возникающие в этой сфере.

Затем свои предложения внесли депутаты Азай Гулиев, Чингиз Ганизаде, Фазаиль Агамали, Гудрат Гасангулиев, Эльшан Мусаев, заместитель председателя комитета Малахат Ибрагимгызы и представитель ЦИК Ровзат Гасымов.

Законопроект был рекомендован на пленарное заседание.