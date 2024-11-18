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В Милли Меджлисе начались обсуждения госбюджета Азербайджана на 2025 год

В Милли Меджлисе начались обсуждения госбюджета Азербайджана на 2025 год 11:00
Милли Меджлис
18 ноября 2024 г. 11:22
В Милли Меджлисе начались обсуждения госбюджета Азербайджана на 2025 год

С сегодняшнего дня парламентские комитеты Милли Меджлиса начинают обсуждения документов, включенных в бюджетный пакет на 2025 год, в том числе проект госбюджета на следующий год.

Как сообщает Report, документ сегодня обсуждается в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Отметим, что согласно проекту, представленному Министерством финансов в Милли Меджлис, доходы государственного бюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов (на 5,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год), а расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов (на 4,1% больше).

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə 2025-ci il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin müzakirələri başlayıb

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