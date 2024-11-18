В Милли Меджлисе начались обсуждения госбюджета Азербайджана на 2025 год

11:00

С сегодняшнего дня парламентские комитеты Милли Меджлиса начинают обсуждения документов, включенных в бюджетный пакет на 2025 год, в том числе проект госбюджета на следующий год.

Как сообщает Report, документ сегодня обсуждается в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Отметим, что согласно проекту, представленному Министерством финансов в Милли Меджлис, доходы государственного бюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов (на 5,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год), а расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов (на 4,1% больше).