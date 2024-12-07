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В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция

В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".
Милли Меджлис
7 декабря 2024 г. 10:44
В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция

В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Как сообщает Report, мероприятие собрало около 100 участников, представляющих парламенты 13 стран и международные организации.

Участники обсудят роль парламентов в глобальных процессах, развитие традиций парламентаризма, возможности парламентской дипломатии и вклад обсуждений в решение современных вызовов.

В рамках конференции в Университете ADA пройдет круглый стол "Азербайджанский и турецкий пример парламентов в общественной дипломатии". Также запланирована поездка на освобожденные от оккупации территории Азербайджана для ознакомления с процессом восстановления.

Конференция завершится 8 декабря.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Milli Majlis hosts international parliamentary conference
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Beynəlxalq Parlament Konfransı öz işinə başlayıb

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