В Милли Меджлисе будет создана спецкомиссия по вопросам сосуществования на освобожденных территориях

В Милли Меджлисе будет создана специальная комиссия, которая займется вопросами мирного сосуществования на освобожденных территориях в постконфликтный период.
Как сообщает Report, вопрос включен в план работы весенней сессии комитета по правам человека Милли Меджлиса, который парламентарии обсудили на сегодняшнем заседании.
В частности, комиссия займется изучением законодательных вопросов, связанных с правами человека и мирным сосуществованием в рамках реализации программы "Великое возвращение".
В работе комиссии привлекут также представителей международных правозащитных организаций.