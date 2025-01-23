В Милли Меджлисе будет создана спецкомиссия по вопросам сосуществования на освобожденных территориях

В Милли Меджлисе будет создана спецкомиссия по вопросам сосуществования на освобожденных территориях

В Милли Меджлисе будет создана специальная комиссия, которая займется изучением законодательных вопросов, связанных с правами человека и мирным сосуществованием в постконфликтный период в рамках программы "Великое возвращение".

https://static.report.az/photo/0c5ccf05-c44e-338b-a572-209c928b6e98.jpg https://static.report.az/photo/0c5ccf05-c44e-338b-a572-209c928b6e98.jpg

В Милли Меджлисе будет создана специальная комиссия, которая займется вопросами мирного сосуществования на освобожденных территориях в постконфликтный период. Как сообщает Report, вопрос включен в план работы весенней сессии комитета по правам человека Милли Меджлиса, который парламентарии обсудили на сегодняшнем заседании. В частности, комиссия займется изучением законодательных вопросов, связанных с правами человека и мирным сосуществованием в рамках реализации программы "Великое возвращение". В работе комиссии привлекут также представителей международных правозащитных организаций. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan to establish commission on coexistence in liberated territories