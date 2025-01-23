О нас

В Милли Меджлисе будет создана спецкомиссия по вопросам сосуществования на освобожденных территориях

В Милли Меджлисе будет создана спецкомиссия по вопросам сосуществования на освобожденных территориях В Милли Меджлисе будет создана специальная комиссия, которая займется изучением законодательных вопросов, связанных с правами человека и мирным сосуществованием в постконфликтный период в рамках программы "Великое возвращение".
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 09:50
В Милли Меджлисе будет создана спецкомиссия по вопросам сосуществования на освобожденных территориях

В Милли Меджлисе будет создана специальная комиссия, которая займется вопросами мирного сосуществования на освобожденных территориях в постконфликтный период.

Как сообщает Report, вопрос включен в план работы весенней сессии комитета по правам человека Милли Меджлиса, который парламентарии обсудили на сегодняшнем заседании.

В частности, комиссия займется изучением законодательных вопросов, связанных с правами человека и мирным сосуществованием в рамках реализации программы "Великое возвращение".

В работе комиссии привлекут также представителей международных правозащитных организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan to establish commission on coexistence in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə birgəyaşayış istiqamətində qanunverici məsələləri araşdıran komissiya yaradılacaq

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi