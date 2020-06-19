В Милли Меджлис представлен проект по страхованию жизни врачей

"Необходимо включить в закон "Об обязательном страховании от случаев потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" положение о страховании жизни врачей".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи.

По ее словам, в связи с этим предложением представлен проект в комитет Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Выступивший по данному вопросу председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев сказал, что данный проект направлен в соответствующий отдел: "В случае признания отделом данного законопроекта целесообразным, его представят на обсуждение на одном из очередных заседаний".