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В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ

В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.
Милли Меджлис
18 мая 2023 г. 11:45
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ

В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

Как сообщает Report, проект планируется обсудить на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству на будущей неделе.

Согласно закону "О бюджетной системе", ежегодный отчет об исполнении государственного бюджета и соответствующий законопроект представляются в Милли Меджлис Азербайджанской Республики на утверждение соответствующим органом исполнительной власти не позднее 15 мая следующего года.

Помимо прочей информации, в отчет включаются все государственные долги, взятые в течение года государственные займы, в том числе выпущенные государственные ценные бумаги и выданные государственные гарантии, а также использование средств резервного фонда госбюджета, резервного фонда президента Азербайджанской Республики в течение года, а также информация об исполнении целевых бюджетных средств и поступлений в местные бюджеты по налогам и другим видам платежей

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Версия на азербайджанском языке "2022-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub - EKSKLÜZİV

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